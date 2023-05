Madrid (Spagna), 28 mag. (LaPresse) – Secondo gli exit poll della tv pubblica spagnola Tve, nella città di Madrid, il Partito popolare, con l’attuale sindaco José Luis Martínez-Almeida, in corsa per la rielezione, è in testa con il 47% dei voti e si avvicinerebbe alla maggioranza assoluta dei seggi, ovvero 29, per governare da solo. Seguono Mas Madrid con la candidata Rita Maestre (ex di Podemos), con il 19% dei voti. Il Psoe, che ha come candidata sindaca la ex ministra dell’Industria, Commercio e Tursimo del governo Sanchez, Reyes Maroto, si fermerebbe al 17%. Vox è dato al 7% mentre Podemos si aggira sulla soglia dello sbarramento, ovvero il 5%. Il partito liberale Ciudadanos, che attualmente guida la città con il Pp, non riuscirebbe a entrare nell’assemblea.

