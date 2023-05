Madrid (Spagna), 28 mag. (LaPresse) – Secondo gli exit poll della tv pubblica spagnola Tve, a Barcellona, la sindaca Ada Colau, in corsa per il terzo mandato, sarebbe in vantaggio con il 21% dei voti. Seguono il Psoe, con il 20%, Xavier Trias, candidato con Junts al 18%. Il partito indipendentista catalano Erc, attualmente al governo in Catalogna si fermerebbe al 14%. Seguono il Partito popolare con il 9% dei voti e Vox con il 7%. Ciudadanos rimarrebbe fuori dall’assemblea.

