Trento, 28 mag. (LaPresse) – “Non toccherei il ruolo del capo dello Stato. Darei a tutti i cittadini la possibilità di indicare direttamente una maggioranza e chi la guiderà in modo tale che non possano esserci ribaltoni politici nell’ambito della stessa legislatura”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini intervenendo in videocollegamento all’ultima giornata del Festival dell’economia di Trento.

