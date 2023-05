Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Questa, diciamo, è l’ultima puntata … prima delle finali cinque. Credo che qualcuno abbia letto delle mie dimissioni, lascerò dunque la conduzione di questo programma, come d’accordo con l’azienda. Finiremo però la stagione”, andando dunque avanti “fino a fine giugno”. Così la giornalista Lucia Annunziata, in collegamento con il Tg3 per le anticipazioni della puntata odierna di ‘Mezz’ora in Più’. Annunziata aveva annunciato le sue dimissioni da viale Mazzini giovedì scorso.

