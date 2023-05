Roma, 28 mag. (LaPresse) – “Un gesto intimidatorio e inaccettabile, uno sfregio nei confronti di chi manifesta in favore dei diritti umani”. Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha definito l’installazione di una forca munita di telecamera all’ambasciata iraniana di Roma. “Questa installazione, che ho visto personalmente, affaccia su via Nomentana, di fronte al luogo dove in questi mesi hanno manifestato iraniani e iraniane della diaspora chiedendo la fine della repressione”, ha aggiunto Noury.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata