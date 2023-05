Milano, 28 mag. (LaPresse) – Affluenza alle 12 in calo per i ballottaggi in corso: secondo il dato confermato dal Viminale quello del secondo turno delle 12 di oggi è del 12% contro il 13,86% registrato alla stessa ora al primo turno. Oggi sono chiamati alle urne per il secondo turno delle amministrative 41 Comuni tra i quali 7 capoluoghi. I comuni capoluogo interessati al voto nella Penisola sono Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa, Siena, Massa e Terni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata