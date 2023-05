Roma, 27 mag. (LaPresse) – A quanto apprende LaPresse Papa Francesco è a Saxa Rubra per un’intervista alla trasmissione ‘A sua immagine’. Bergoglio conferma quindi di essere tornato in piena attività dopo lo stop di ieri dovuto alla febbre. Questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza i partecipanti al Convegno promosso da ‘La Civiltà Cattolica’ con la Georgetown University sul tema ‘L’estetica globale dell’immaginazione cattolica’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata