Milano, 27 mag. (LaPresse) – Forti esplosioni sono state avvertite nella città ucraina di Berdyansk occupata dai russi, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riportano i media ucraini che evidenziano che le esplosioni giungono dopo che il comandante in campo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, ha diffuso un video in cui sembra alludere all’avvio di una controffensiva e dopo che il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov, in un’intervista alla Bbc, ha riferito che Kiev è pronta a lanciare la controffensiva.

