Milano, 27 mag. (LaPresse) – È di 2 feriti in Svezia il bilancio del deragliamento di un treno Arlanda express, che copre la tratta fra la stazione centrale di Stoccolma e l’aeroporto di Stoccolma-Arlanda, avvenuto stamattina alle 4.40 a nord della capitale svedese. Lo riportano i media locali. Il treno, a bordo del quale viaggiavano 70 persone, è uscito fuori dai binari a est di Märsta. Alle 6 era stato completamente evacuato. I servizi di emergenza precisano che il convoglio non si è ribaltato. Tutte le partenze degli Arlanda express sono state cancellate e al momento non è chiaro quando il traffico potrà riprendere. Sull’incidente è stata avviata un’indagine.

