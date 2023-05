Roma, 27 mag. (LaPresse) – “La presenza di papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l’azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l’inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento”. Lo hanno dichiarato la presidente, Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio.

