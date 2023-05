Torino, 26 mag. (LaPresse) – “La resilienza dell’economia e la solidità dei mercati del lavoro sono buone notizie. Tuttavia, è possibile che l’ampio e rapido aumento dei tassi di interesse già attuato non sia sufficiente a riportare rapidamente l’inflazione all’obiettivo”. Lo rileva il Fondo monetario internazionale al termine della missione ex Articolo 4 condotta negli Usa aggiungendo che “c’è il rischio sostanziale che la Federal Reserve debba aumentare il tasso ufficiale di molto più di quanto attualmente previsto per riportare l’inflazione al 2%. Dal lato positivo, i risultati di crescita a breve termine potrebbero essere migliori di quanto attualmente previsto. Tuttavia, ciò significherebbe che l’economia rallenterebbe più bruscamente in una fase successiva (possibilmente nel 2024), creando una recessione man mano che prende piede una politica monetaria più restrittiva”.

