Roma, 26 mag. (LaPresse) – “Attacco missilistico contro un ospedale della città di Dnipro. Al momento una persona è morta e 15 sono rimaste ferite”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Si lavora per risolvere le conseguenze del bombardamento e per soccorere i feriti”, aggiunge Zelensky secondo cui “i terroristi russi confermano di combattere contro ciò che è umano e onesto”. “Dobbiamo sconfiggere questi inumani in modo definitivo e il prima possibile”, conclude.

