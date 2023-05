Roma, 26 mag. (LaPresse) – La città di Belem nello stato del Pará in Amazzonia è stata scelta dalle Nazioni Unite per ospitare la Cop 30 del 2025. Lo ha annunciato su Twitter il presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva. “Sarà un onore per il Brasile ricevere rappresentanti da tutto il mondo in uno stato della nostra Amazzonia”, ha scritto. “Siamo certi che il governatore Helder Barbalho e il popolo del Pará saranno pronti a promuovere la migliore Cop della storia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata