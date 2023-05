Roma, 25 mag. (LaPresse) – “E’ una cosa che mi spezza il cuore. E’ veramente dilaniante vedere queste profonde cicatrici, le inondazioni, il fango, gli smottamenti”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa congiunto con la premier Giorgia Meloni a Bologna dopo la visita in elicottero nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “Sorvolare le aree colpite mi è stato molto utile per rendermi conto non soltanto dell’entità della devastazione ma anche dei molti problemi che si dovranno affrontare”, ha aggiunto.

