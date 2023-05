Roma, 25 mag. (LaPresse) – “Deutsche Lufthansa ha raggiunto oggi un accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nella compagnia aerea di bandiera italiana ITA Airways. Lufthansa riceverà una partecipazione del 41% in ITA per 325 milioni di euro come parte di un aumento di capitale”. E’ quanto si legge in una nota della compagnia tedesca.

