Milano, 25 mag. (LaPresse) – “La Polonia si sta preparando per una rivolta in Bielorussia”. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, come riporta Ria Novosti. Lukashenko, ha aggiunto che Minsk sta tracciando gli sforzi di Varsavia nel prepararsi a questa insurrezione.

