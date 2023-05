Milano, 24 mag. (LaPresse) – Il presidente cinese Xi Jinping ha confermato il sostegno di Pechino a Mosca in un incontro a Pechino con il primo ministro russo Mikhail Mishustin in visita. “La Cina è pronta a continuare, insieme alla Russia, a sostenersi con fermezza sulle questioni che riguardano gli interessi fondamentali di entrambe le parti”, ha detto Xi come riporta l’emittente cinese Cctv. Il presidente cinese ha sottolineato che la Cina è anche pronta a continuare a rafforzare la cooperazione con la Russia nelle piattaforme multilaterali come l’Onu, l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, i Brics e il G20. Lo riferisce Ria Novosti

