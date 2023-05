Milano, 23 mag. (LaPresse) – “A differenza dell’esercito ‘eroico’ dipinto dai resoconti del Cremlino, le truppe di Putin non si sono distinte con alcun successo durante queste 24 ore. Ma hanno mostrato un successo eccezionale nella corsa a lunga distanza”. È quanto affermato i membri della legione Freedom of Russia in un messaggio Telegram, rispondendo a quanto affermato dal ministero della Difesa russo che aveva annunciato la sconfitta dei “sabotatori”. “Ma mentre loro corrono vigliaccamente tra i cespugli, noi andiamo avanti verso il nostro obiettivo: la completa liberazione della Russia”, si legge nel messaggio.

