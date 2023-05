Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Il primo provvedimento” per fronteggiare l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna “prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro. Penso che sia giusto ringraziare tutti i ministri, perché mi pare di poter dire che nella situazione attuale in cui si trova l’Italia trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile. Credo vada dato a tutto il governo di essersi dedicati con il massimo della concentrazione”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata