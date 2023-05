Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Questo è un primo passo molto importante. La ringrazio, vi ringraziamo. È certo che abbiamo davanti una strada che non sarà breve, ma che noi vogliamo riuscire insieme a realizzare. L’Emilia era spezzata ed eravamo in ginocchio, siamo riusciti a ripartire e a rialzarci tutti insieme. Siamo sicuri che faremo così anche per la Romagna. Ovviamente, questo sarà possibile in un lavoro corale comune tra le istituzioni dello Stato e quelle dei territori. Grazie davvero”. Lo ha detto il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi seduto accanto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata