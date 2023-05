Milano, 22 mag. (LaPresse) – È stata ripristinata la linea elettrica che alimenta la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, e l’impianto è ora alimentato dalla rete ucraina. Lo riferisce l’operatore energetico Ukrenergo. Precedentemente un blackout aveva costretto l’impianto a fare affidamento sui generatori d’emergenza a diesel. “Questa mattina la centrale di Zaporizhzhia ha perso contatto con l’elettricità esterna per la settima volta durante il conflitto, costringendola a fare affidamento su generatori diesel di emergenza per l’energia. La situazione della sicurezza nucleare presso la centrale è estremamente vulnerabile. L’impianto va protetto ora. Questa situazione non può continuare”, aveva scritto stamattina su Twitter il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’agenzia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi.

