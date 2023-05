Roma, 22 mag. (LaPresse) – I ‘partigiani russi’ di Freedom of Russia annunciano su Telegram di aver imbracciato le armi per “difendere la libertà”. I combattenti annunciano di aver preso il controllo dell’insediamento di Kozinka, nella regione di Belgorod e di puntare verso quello di Grayvoron. L’appello ai residenti nelle regioni di confine fra Russia e Ucraina è quello di “stare a casa”. “Non resistete e non abbiate paura: non siamo vostri nemici. A differenza degli zombi di Putin, non tocchiamo i civili e non li usiamo per i nostri scopi. La libertà è vicina”, scrivono precisando che “oggi è il momento per tutti di assumersi la responsabilità del proprio futuro. È ora che la dittatura del Cremlino finisca”.

