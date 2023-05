Milano, 22 mag. (LaPresse) – Solo i cittadini russi partecipano all’operazione sul territorio di Belgorod e si tratta dei ‘partigiani russi’ di Freedom of Russia e del Corpo dei volontari russi. È quanto afferma Andrii Yusov, portavoce della Direzione principale dell’intelligence di Kiev, come riporta il sito Suspilne. I partecipanti all’operazione, secondo Yusov, vogliono creare una “fascia di sicurezza” per proteggere i civili ucraini.

