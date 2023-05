Roma, 22 mag. (LaPresse) – Dalla mezzanotte del 23 maggio a quella del 24 maggio in Emilia-Romagna è prevista un’allerta rossa per criticità idraulica nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Lo si legge in un bollettino della Protezione Civile. Non sono previste precipitazioni e quindi, precisa il bollettino, “non sono previsti ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita, nelle sezioni vallive di tutti i corsi d’acqua maggiori interessati dalle piene dei giorni scorsi. Tuttavia, permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Permarranno nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti e all’evoluzione, con possibile aggravamento, delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata