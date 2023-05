Milano, 22 mag. (LaPresse) – Kyriakos Mitsotakis, leader del partito di destra Nuova Democrazia e vincitore delle elezioni che si sono tenute ieri in Grecia, ha annunciato che un nuovo voto potrebbe tenersi il 25 giugno. “Considero mio dovere superare al più presto l’ostacolo della rappresentanza proporzionale semplice e intendo restituire il mandato esplorativo nel pomeriggio, in modo da poter indire le elezioni, possibilmente il 25 giugno”, ha detto Mitsotakis durante l’incontro con il la Presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, da cui ha ricevuto un primo mandato esplorativo per formare un governo. Lo riferisce l’emittente greca Ert.

