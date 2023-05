Milano, 22 mag. (LaPresse) – Domani il console italiano visiterà Ilaria De Rosa, la giovane hostess veneta di una compagnia aerea lituana che da giorni si trova in carcere in Arabia Saudita. Lo apprende LaPresse da fonti della Farnesina. Le autorità locali hanno concesso una visita alla giovane di 23 anni reclusa in un penitenziario a circa 45 chilometri dalla città di Gedda.

