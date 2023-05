Milano, 22 mag. (LaPresse) – “Servono paradigmi di sviluppo e azioni concrete che applichino le nuove tecnologie e l’innovazione in attuazione di un’etica ecologica di cura del pianeta e dell’economia del benessere, con un cambio di passo condiviso a tutti i livelli, che consenta un’equa e solidale distribuzione dei benefici che la biodiversità offre anche con la responsabilità dei piccoli gesti di ciascuno”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della presentazione del Centro nazionale di biodiversità nella Tenuta di Castelporziano.

