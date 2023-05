Milano, 20 mag. (LaPresse) – “Il vertice del G7 a Hiroshima dia prova di una visione lungimirante nel gettare le fondamenta per una pace duratura e per una sicurezza stabile e sostenibile a lungo termine”. Così Papa Francesco nella lettera inviata al vescovo di Hiroshima, a Alexis-Mitsuru Shirahama in occasione del vertice del G7.

