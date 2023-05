Washington (Usa), 19 mag. (LaPresse/AP) – C’è anche Barack Obama tra le 500 personalità statunitensi sanzionate da Mosca, in risposta alle nuove misure punitive imposte dagli Usa. L’ex presidente, insieme, tra gli altri, al comico Stephen Colbert, non potrà entrare nel Paese. La lista pubblicata dal ministero degli Esteri di Mosca non dettaglia le accuse nei confronti delle 500 personalità sanzionate, limitandosi ad accuse di russofobia, fornitura di armi all’Ucraina e repressione dei “dissidenti” dopo l’assalto a Capitol Hill.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata