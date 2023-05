Milano, 19 mag. (LaPresse) – “Esortiamo la Russia a fermare l’aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e i suoi equipaggiamenti militari dall’intero territorio internazionalmente riconosciuto dell’Ucraina”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader del G7 al termine del dibattito sull’Ucraina. “L’aggressione della Russia contro l’Ucraina costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite”, continua la dichiarazione, “sottolineiamo che una pace giusta non può essere senza il ritiro completo e incondizionato delle truppe e delle attrezzature militari russe”.

