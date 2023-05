Milano, 19 mag. (LaPresse) – “Sono perplesso dall’impostazione giuridica dell’accusa che attribuisce a una società privata, Leitner, la responsabilità del controllo su un pubblico ufficiale (Enrico Perocchio, ndr), che per legge spetta a un ente pubblico che è l’Ustif e che non è neppure indagato”. Così a LaPresse l’avvocato Paolo Corti, che difende i vertici di Leitner spa nel procedimento sulla strage della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, Martin Leitner e Anton Seeber. I due hanno ricevuto oggi l’avviso di chiusura indagini per la tragedia nella quale hanno perso la vita 14 persone: 8 gli indagati in totale che vanno incontro alla richiesta di rinvio a giudizio, 6 le posizioni stralciate. Secondo i legali, Enrico Perocchio in quanto direttore d’esercizio della funivia rivestiva il ruolo di pubblico ufficiale.

