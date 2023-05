Roma, 19 mag. (LaPresse) – “Va pianificata immediatamente la ricostruzione. Chi ha subìto danni alla casa occorre che glieli ripariamo insieme allo Stato. Che gli diamo i rimborsi. Chi ha avuto un danno all’impresa occorre dargli la possibilità di ripartire e di reagire. L’agricoltura, che è forse il più colpito tra tutti i settori, ha bisogno di rimborsi al 100% per ripartire. Dobbiamo rimettere in moto un sistema viabilistico e ferroviario che è l’interfaccia di una regione che deve tornare a marciare e produrre”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in conferenza stampa a Bologna.

