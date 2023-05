Hiroshima (Giappone), 19 mag. (LaPresse) – “Il Canada è preoccupato per alcune” delle posizioni “che l’Italia sta assumendo in tema di diritti Lgbt. Ma non vedo l’ora di parlarne con te”. Queste le parole del primo ministro del Canada, Justin Trudeau, riportate da diversi media canadesi presenti alla prima parte del bilaterale andato in scena questa mattina a Hiroshima prima dell’avvio del G7. Nel comunicato diffuso poi sul sito ufficiale del governo candese si legge che “i leader hanno anche scambiato opinioni sull’importanza di proteggere e difendere i diritti umani, compresi i diritti delle persone 2SLGBTQI+. Il primo ministro Meloni ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni”.

