Milano, 19 mag. (LaPresse) – “Grazie a Dio e a tutti voi che non mi avete fatto mai mancare la vostra vicinanza, il vostro calore e il vostro affetto affetto, non mi sono mai sentito solo e ho continuato a nutrire speranza e fiducia. L’incubo è finito e, dopo aver letto i tantissimi messaggi di auguri ricevuti, mi sento di ringraziare ognuno di Voi che ha ritenuto di dedicarmi un pensiero affettuoso”. Così in un messaggio il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dimesso oggi dal San Raffaele dopo 45 giorni di ricovero”. “Viva la vita, sempre!”, le parole finali del Cavaliere.

