Roma, 19 mag. (LaPresse) – Si stima che un totale di 336,8 milioni di anni di vita siano stati persi a livello globale a causa della pandemia di covid dichiarata all’inizio del 2020. È quanto riporta nel suo ultimo report l’Oms. Questo – viene spiegato – significa che, in media, ogni decesso in eccesso ha comportato una perdita di oltre 22 anni di vita. All’inizio di questo mese l’Oms ha deciso di abbassare il livello massimo di allerta per il virus, affermando che non si trattava più di un’emergenza sanitaria globale, ma ha avvertito che “ciò non significa che il Covid-19 sia finito come minaccia per la salute globale”.

