Milano, 17 mag. (LaPresse) – “Se l’America facesse default sul suo debito, quasi 8 milioni di americani potrebbero perdere il lavoro, i conti pensionistici sarebbero devastati e si cadrebbe in recessione”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un tweet. “Non è un’opzione”, aggiunge Biden, “le differenze di partito non hanno impedito al Congresso di evitare il default in passato, e non dovrebbero farlo ora”.

