Roma, 17 mag. (LaPresse) – “È contro i diretti seguaci del nazismo che i nostri combattenti e comandanti stanno combattendo oggi nel corso dell’operazione militare speciale”. Lo ha scritto il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio alla comunità ebraica russa in occasione del ‘Giorno della Salvezza e della Liberazione’. “Sia noi che le generazioni future dobbiamo custodire in modo sacro la verità storica sulla Seconda Guerra Mondiale, comprendere le conseguenze devastanti di qualsiasi connivenza con il nazionalismo, l’antisemitismo e la xenofobia”, ha aggiunto.

