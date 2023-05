Roma, 17 mag. (LaPresse) – Sull’impiego di spray anti-orso da parte dei corpi forestali “il ministero dell’Interno è favorevole ad una iniziativa normativa che attribuisca la facoltà di uso di questi strumenti ai corpi forestali degli enti territoriali interessati dal fenomeno in questione. È auspicabile per tanto che un intervento in questa direzione possa essere sottoposto all’esame del Parlamento nel primo veicolo normativo utile a dotare in tempi brevi il personale di questo dispositivo”. Lo ha detto il ministro dei Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del question time alla Camera.

