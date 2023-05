Milano, 17 mag. (LaPresse) – Il principe Harry e sua moglie Meghan e la madre di lei sono stati coinvolti in un incidente mentre venivano inseguiti in auto dai paparazzi. Lo riporta Sky News. Il portavoce descrive l’inseguimento, durato quasi due ore, “quasi catastrofico”. “Questo incessante inseguimento ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del Nypd (dipartimento di polizia di New York)”, ha aggiunto il portavoce. Harry e Meghan stavano rientrando da una cerimonia di premiazione.

