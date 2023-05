Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Siamo stati allertati per tenerci pronti ad un Cdm a breve per predisporre eventuali ulteriori misure di sostegno, oltre a quelle già annunciate dal ministro Musumeci. Questo potrebbe accadere già nelle prossime ore: il governo vuole agire in maniera tempestiva per sostenere al meglio la regione, le imprese e la popolazione colpita”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso,al Forum Pa.

