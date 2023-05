Roma, 17 mag. (LaPresse) – Una signora è stata trovata morta a Ronta di Cesena a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Secondo quanto si apprende sarebbe la moglie dell’uomo di 70 anni che era stato trovato morto ieri sera mentre la donna risultava dispersa. Il cadavere è stato trascinato dalla corrente del fiume Savio per 20 km, arrivando da Ronta di Cesena a Cesenatico. Il bilancio delle vittime sale quindi a sette morti, mentre i carabinieri stanno cercando di recuperare un corpo intrappolato in un’auto in un sottopasso tra Solarolo e Castel Bolognese, nel Ravennate.

