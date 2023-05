Roma, 17 mag. (LaPresse) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in partenza per l’Emilia Romagna. Il titolare del Viminale sorvolerà le zone colpite dal maltempo nelle ultime ore a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco. Si recherà poi al Centro di coordinamento della Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna e in prefettura per fare un punto della situazione e dei danni che si registrano nella regione flagellata dal maltempo.

