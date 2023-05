Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Questo pomeriggio, intanto, si terrà un vertice con i ministri Lollobrigida, Calderone e il viceministro Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva in aiuto alla Regione colpita. Faremo tutto cio che sarà necessario per far fronte alla tragica situazione creatasi. Rinnovo la vicinanza del Governo alle famiglie delle vittime”. È quanto si legge in una nota del ministro Musumeci in relazione all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

