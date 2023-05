Milano, 17 mag. (LaPresse) – Nel Consiglio dei ministri, convocato per il prossimo martedì 23 maggio, “porterò una delibera per estendere lo stato di emergenza a Rimini”. A parlare è Nello Musumeci, ministro della Protezione civile, nel corso della conferenza stampa successiva al vertice che si è svolto nella sede della protezione civile di via Vitorchiano, con ministri Nordio, Lollobrigida, Calderone, e i viceministri Bignami e Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva e per i procedimenti giudiziari in aiuto alla Regione Emilia Romagna.

