Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Sono cinque le vittime accertate, forse una sesta in provincia di Ravenna ma non c’è ufficialità”. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in un punto stampa sul maltempo in Emilia-romagna. “Sui dispersi non avanziamo numeri”, ha precisato. La regione è flagellata dal maltempo e da piogge che continuano a imperversare da ieri, colpendo in particolare il Ravennate, la provincia di Forlì e Cesena e Bologna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata