Milano, 17 mag. (LaPresse) – “Ulteriori 20 milioni per l’Emilia Romagna”, colpita dal maltempo. È quanto annunciato dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa succesiva al vertice nella sede della Protezione civile di via Vitorchiano, con ministri Nordio, Lollobrigida, Calderone, e i viceministri Bignami e Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva e per i procedimenti giudiziari in aiuto alla Regione Emilia Romagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata