Roma, 17 mag. (LaPresse) – Sono stati ritrovati a Forlì dai sommozzatori dei carabinieri due corpi privi di vita, un uomo e una donna, nel quartiere Cava in via Padulli. Lo comunica la Prefettura di Forlì- Cesena. Le due persone risultavano tra i dispersi segnalati nelle scorse ore per il maltempo che ha colpito la zona. Sale così a 5 il bilancio dei morti dell’emergenza maltempo, di cui tre a Forlì, uno a Ronta di Cesena e uno a Cesenatico sulla spiaggia in località Zadina. Sono in corso ulteriori ricognizioni da parte dei sommozzatori come comunica la prefettura di Forlì-Cesena.

