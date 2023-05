Milano, 17 mag. (LaPresse) – “Vogliamo rassicurare che il governo ha intenzione di riferire tempestivamente al Senato e alla Camera su quanto è accaduto e su quanto sta facendo per porre rimedio all’inondazione catastrofica che ha colpito l’Emilia Romagna”. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante la conferenza con i ministri nella sede della Protezione Civile a Roma, in riferimento alle richieste di informativa urgente. “Ho già informato in presidenti di Camera e Senato, tuttavia – ha spiegato Ciriani – ritengo che sia meglio attendere qualche giorno per capire gli sviluppi di questa situazione, che purtroppo non è perfettamemte prevedibile, e per poter garantire una informativa più completa, dettagliata e utile”. Il ministro ha poi aggiunto: “Mi attendo da parte di tutte le forze politiche attenzione massima al percorso di calendarizzazione dei provvedimenti legislativi che il governo dovrà adottare, affinché siano approvati nei tempi più radi di possibili non soltanto in Consiglio dei Ministri ma anche in parlamento”.

