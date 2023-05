Bologna, 17 mag. (LaPresse) – Un uomo di 43 anni di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ha perso la vita scivolando dentro a un pozzo di sua proprietà. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, probabilmente, stava tentando di svuotare il piazzale invaso dall’acqua a causa del maltempo, ma non è ancora chiara l’esatta dinamica. A confermare la morte la sindaca della cittadina, Isabella Conti, che su Facebook ha scritto: “Una tragedia si è appena consumata nel nostro territorio: è morto un ragazzo di 43 anni, scivolato dentro il pozzo della sua proprietà. Un dramma per la nostra comunità, un dolore indicibile per i suoi cari. Siamo sconcertati e addolorati, ci stringiamo alla famiglia. Vi prego, non smetterò di ripeterlo, restate in casa. Non si può morire così. Aiutateci ad aiutarvi”.

