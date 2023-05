Milano, 17 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che la Russia ha accettato di estendere l’accordo sul grano che ha permesso all’Ucraina di esportare cereali attraverso il Mar Nero in sicurezza. L’accordo, che sarebbe scaduto domani, sarà prorogato per altri due mesi, ha detto Erdogan, come riporta l’agenzia Anadolu. La Russia aveva minacciato di ritirarsi dall’accordo nel caso non fossero state esaudite le sue richieste sull’export di fertilizzanti russi.

